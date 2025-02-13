Sony отчиталась лучше прогнозов благодаря PlayStation 5

Операционная прибыль игрового подразделения Sony по итогам третьего квартала финансового года выросла на 37%, что позволило японской компании улучшить собственные прогнозы на весь финансовый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно отчетности, операционная прибыль Sony по итогам трех месяцев выросла на 1% и достигла ¥469,3 млрд ($3,06 млрд). Чистая прибыль компании увеличилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составила ¥373,74 млрд ($2,42 млрд). Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали, что этот показатель составит ¥290,5 млрд ($1,9 млрд). Выручка группы выросла на 18% — до ¥4,4 трлн ($28,7 млрд).

Sony удалось продать за отчетный квартал 9,5 млн игровых консолей PlayStation 5, что значительно лучше результата 2023 года — 8,2 млн экземпляров.

Также хорошие результаты демонстрирует музыкальное подразделение компании. Благодаря росту доходов от стриминговых сервисов операционная прибыль этого подразделения выросла на 28%. А вот показатели других сегментов бизнеса Sony ухудшились.

Sony повысила прогноз операционной прибыли своего игрового бизнеса по итогам всего финансового года с ¥355 млрд до ¥380 млрд ($2,32 млрд и 2,48 млрд соответственно), а музыкального бизнеса — с ¥330 млрд до ¥340 млрд ($2,15 млрд и $2,22 млрд). В итоге теперь компания ожидает получения чистой прибыли по итогам года в размере ¥1,08 трлн ($7,05 млрд) вместо ¥980 млрд ($6,4 млрд) и объявила о выкупе акций на ¥50 млрд ($326 млн).

Кирилл Сарханянц