«Это действительно дает возможность работать с удовольствием»

В преддверии Дня влюбленных аналитики выяснили, как много в российских компаниях «офисных супругов». Этот термин не предполагает романтических отношений на работе, он характеризует разнополых коллег, ставших близкими друзьями, чье общение, впрочем, не выходит за пределы офиса. Согласно данным опроса hh.ru, примерно каждый восьмой россиянин был или остается участником такого «союза». Они отмечают, что совместные походы на обед, ритуалы и шутки позволяют им справиться с эмоциональным напряжением и скрасить рутину. А в некоторых случаях позитивно сказываются на продуктивности и мотивируют к работе. Чаще всего «офисные супруги» есть у HR-менеджеров, высших и средних управленцев, IT-специалистов, медиков, юристов и специалистов по закупкам, указывают в hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у работодателей, сталкивались ли они с «офисными браками» и как к ним относятся.

Генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «Наши сотрудники, даже когда увольняются, продолжают общаться с нами и друг с другом. У нас очень адекватная и приятная атмосфера внутри команды. Когда случаются какие-то сложные периоды на работе, что-то не клеится, не ладится, это то, что команду удерживает в рабочем ритме». Ресторатор, сооснователь заведений «Сюр Бар», «Ясно», «Интеллигенция», «Аренда» Никита Фомкин: «С коллегами в офисе мы максимум могли пойти куда-то выпить. В ресторане, наоборот: коллектив очень дружный. И на работе проводят время вместе, и после нее куда-то все вместе ездят, более сплоченные, что ли. В одном из моих заведений скоро будет свадьба менеджера и бармена. Если это обоюдно и не мешает на работе, то я ничего не вижу плохого». Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «У нас очень теплые взаимоотношения в коллективе. Многие работают более десяти лет. То есть коллектив формируется не только по профессиональным качествам, но и по совместимости на человеческом уровне. Начинают понимать друг друга с полуслова, и это гораздо эффективнее помогает решать профессиональные вопросы, есть и определенная взаимовыручка, и помощь в рабочей жизни». Основатель сети барбершопов Topgun и сети киберспортивных арен Colizeum Алексей Локонцев: «У меня в офисе одни девушки работают, они все подруги. Не раз мне мои сотрудники говорили: "Алексей, мы вас любим как батю". Мы друг друга дополняем, получилась одна большая семья, только свинг. А в Topgun я запрещаю, когда условные админ и успешный барбер начинают встречаться. Если они становятся парой, на мастера его партнер записывает всех новых клиентов, и у меня страдает бизнес. В компании это возможно. Вы проводите большую часть времени на работе, а хорошая атмосфера — это когда у вас отношения, как в семье. Это действительно дает возможность работать с удовольствием».

В Великобритании, как писал TechInsider, у 70% офисных сотрудников есть такой «супруг». По данным Pew Research, хорошие отношения с коллегами оказывают положительное влияние на удовлетворенность работой. Впрочем, психологи советуют относиться к «офисным бракам» с осторожностью, поскольку это может стать поводом для обвинений в фаворитизме и «злоупотреблении властью». А вот российские депутаты не столь категоричны. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что если коллеги оказывают друг другу внимание или влюбляются, такому «можно только позавидовать». А законодателям, по ее словам, не стоит ставить себя в неловкое положение и вмешиваться в такие отношения.

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Екатерина Вихарева