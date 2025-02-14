Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки

Минфин Великобритании расширил сакнционный список (.pdf) в отношении России. В него внесены предприниматель Артем Чайка, замминистра обороны РФ Павел Фрадков, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. В числе попавших под ограничения юрлиц компания «Росатом Аддитивные технологии» и завод «Киров-Энергомаш» в Санкт-Петербурге.

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Санкции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. По утверждению британского Минфина, внесенные в санкционный список «вовлечены или были вовлечены в получение выгоды от правительства России или его поддержку».

С 24 февраля 2022 года Великобритания ввела антироссийские санкции против более 1,9 тыс. физических и юридических лиц. В частности, в начале января Лондон объявил о санкциях против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Брюссель призвал европейских коллег ужесточить ограничения в отношении энергетических компаний России.

Лусине Баласян