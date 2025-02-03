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Коммерсантъ FM
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Премьер Великобритании пообещал призвать ЕС к ужесточению санкций против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стамер во время визита в Брюссель в понедельник, 3 февраля, будет обсуждать ужесточение санкций в отношении энергетических компаний России, следует из заявления на сайте его канцелярии.

«Я здесь для того, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над продолжением давления, нацеленного на доходы от энергетики и на компании, снабжающие ракетные заводы. <...> Потому что в конечном счете, наряду с нашей военной поддержкой, именно это приблизит мир»,— говорится в его заявлении.

3 февраля в Брюсселе запланирован неформальный саммит. На нем будут обсуждаться вопросы обороны. Помимо этого, на саммите обсудят отношения с США в геополитическом контексте.

С 24 февраля 2022 года Великобритания ввела антироссийские санкции против список более 1,9 тыс. физических и юридических лиц, в том числе более 100 судов для транспортировки российских энергоносителей.

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