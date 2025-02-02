В ДТП в Тюменской области погибли трое, движение полностью ограничено

Три автомобиля столкнулись на 24 км трассы Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Погибли трое, в том числе ребенок. Движение на трассе полностью перекрыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Столкнулись автомобили Chevrolet, в котором ехала семья из Тюмени с тремя детьми, Ford и Lada. Предварительно, Chevrolet выехал на встречную полосу. В аварии погибли водитель и две пассажирки автомобиля, в том числе 8-летняя девочка. Ехавшие в нем девочки доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Одной три года, другой около 9-12 лет.

Ранения получили трое человек, ехавших в Ford, одна пассажирка автомобиля Lada. В этих автомобилях находились жители Свердловской области.

Движение по трассе ограничено полностью. Объехать можно через село Каменка или по дороге Кулаково — Каменка.

На месте работает заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артём Сотников. К месту ДТП выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев, сообщили в надзорном ведомстве.

Анна Капустина