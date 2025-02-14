В отношении экс-директора банка «Ураллига» ввели процедуру реализации имущества

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о несостоятельности ввел в отношении бывшего члена совета директоров, руководителя коммерческого банка «Ураллига» Веры Семеновой процедуру реализации имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Процедура продлится до 31 июля 2025 года. Финансовым управляющим Веры Семеновой утвержден член «Сибирского центра экспертов антикризисного управления» Андрей Ульчугачев. Признали банкротом экс-руководителя банка в октябре прошлого года. Заявление подавала «Ураллига» в лице конкурсного управляющего «Агентство по страхованию вкладов». В реестр требований кредиторов включена задолженность ответчика перед организацией на сумму более 548 млн руб.

ЗАО КБ «Ураллига» зарегистрировано в 1991 году в Челябинске. Организация также проходит через процедуру банкротства. Арбитражный суд Челябинской области в 2014 году признал коммерческий банк финансово несостоятельным и ввел в отношении него конкурсное производство. Кроме того, по данным «Агентства по страхованию вкладов», ЗАО КБ «Ураллига» потеряло лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году. В качестве причины закрытия организации ЦБ РФ указал «проведение высокорискованной кредитной политики и отсутствие соответствующих резервов на возможные потери соразмерно принятым рискам».

Виталина Ярховска