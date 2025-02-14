Суд арестовал 49 млн рублей на счетах АО «Соликамскбумпром»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство ООО «ТНК» о принятии обеспечительных мер по иску к АО «Соликамскбумпром». Как следует из материалов дела, пермская компания, которая занимается строительством, взыскивает с АО 49 млн руб. задолженности и 44 тыс. руб. за пользование чужими денежными средствами. Основания для иска в материалах дела пока не раскрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению ООО «СТК», непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований. Так, истец указывает, что в отношении ответчика уже приняты обеспечительные меры в рамках двух других споров на общую сумму 12 млн руб. Кроме того, за последние три года выручка и прибыль АО устойчиво снижались, а кредитная нагрузка росла, часть имущества компании обременена залогом. Таким образом, существует значительная угроза неисполнения решения. В итоге ходатайство об обеспечительных мерах было удовлетворено.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В 2023 году выручка предприятия составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 897,7 млн руб.