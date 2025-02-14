Минкульт отреагировал на критику Володина из-за ошибки в имени Дантеса

Чтобы исправить в официальных документах неправильные инициалы Жоржа Шарля Дантеса, который убил на дуэли поэта Александра Пушкина, нужна экспертиза, пояснили в Минкульте. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться, была ли это ошибка или «вопиющая безграмотность».

В документах правительства РФ, Минкульта и петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) некорректно дано описание места дуэли. Объект культурного наследия числится под названием «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.». Предположительно, по ошибке был указан герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмон Дантес.

Минкульт заявил ТАСС, что корректировать приказы о регистрации объектов культурного наследия можно только в случае выявления технических ошибок, для чего нужно провести государственную историко-культурную экспертизу. Проводить ее должен КГИОП. Министерство уверяет, что не получало акт о такой экспертизе и документы, подтверждающие исправление ошибки.

Юрист Юлия Коновалова пытается добиться исправления этой ошибки уже около двух лет,

О том, что на ситуацию обратили внимание в Госдуме, 13 февраля сообщил «РИА Новости» депутат Олег Смолин (КПРФ). «Вячеслав Володин... попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти... то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена»,— рассказал он.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Он вам не Эдмон».