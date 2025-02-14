Агрохолдинг сооснователя SuperJob может обанкротиться

Агрохолдинг KPI Agro, созданный сооснователем сервиса SuperJob Сергеем Габестро, должен кредиторам 1 млрд руб. Как выяснил «Ъ», выращивающий пшеницу, кукурузу, сою в Поволжье холдинг находится на грани банкротства.

В начале февраля 2025 года ООО «Агромаркет» подал заявление о банкротстве ООО «Агрохолдинг КиПиАй», основного юридического лица KPI Agro, в Арбитражный суд Нижегородской области. Как рассказал источник «Ъ» на аграрном рынке, KPI Agro последние три года пытаются продать бизнес из-за недостаточного количества инвестиций.

За 2023 год чистая прибыль ООО «Агрохолдинг КиПиАй» сократилась более чем на 30% — до 70 млн руб. По словам собеседника «Ъ», оценивает бизнес всего холдинга в 1,5 млрд руб. Однако на переговорах с интересантами звучала сумма почти в полтора раза больше.

Подробнее об этом — в материале «Агрохолдинг вырастил банкротство».