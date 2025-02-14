Агрохолдинг вырастил банкротство

Основанному одним из создателей онлайн-сервиса SuperJob Сергеем Габестро холдингу KPI Agro, выращивающему, в частности, пшеницу, кукурузу, сою в Поволжье, грозит банкротство. Общая задолженность холдинга перед всеми кредиторами достигла 1 млрд руб. Владельцы KPI Agro давно хотели выйти из бизнеса, если покупатель найдется, подача заявления о несостоятельности особо не помешает потенциальной сделке, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке судебных дел, в начале февраля 2025 года ООО «Агромаркет» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о банкротстве ООО «Агрохолдинг КиПиАй» — основного юрлица KPI Agro. Общая задолженность холдинга перед всеми контрагентами на конец 2023 года превышала 1 млрд руб., следует из отчетности компании. Получить комментарии сторон не удалось.

Учредителем основанного в Татарстане «Агромаркета» является Мадина Кучимова. Среди владельцев KPI Agro — один из основателей онлайн-сервиса по подбору персонала SuperJob Сергей Габестро. Ему через цепочку юрлиц принадлежит 88,42% в агрохолдинге, 10,08% — Роману Караулову, оставшиеся 1,5% — Ольге Демчинской.

KPI Agro владеет 50 тыс. га сельскохозяйственных земель в Поволжье, выращивает пшеницу, сою, рапс, кукурузу и другие культуры. По данным СПАРК, по итогам 2023 года выручка ООО «Агрохолдинг КиПиАй» составила 727,35 млн руб., что на 39,87% больше год к году, чистая прибыль сократилась более чем на 30%, до 70 млн руб.

Бенефициары KPI Agro в последние три года пытаются продать бизнес, поскольку не получается привлечь объем инвестиций, необходимый для его дальнейшего развития, говорит источник “Ъ” на аграрном рынке. По его словам, владельцы не могут договориться с потенциальными покупателями о стоимости активов. Собеседник “Ъ” оценивает бизнес всего холдинга в 1,5 млрд руб., в то время как на переговорах с интересантами звучала сумма почти в полтора раза больше.

В Поволжье, где сосредоточены основные активы KPI Agro, рентабельность растениеводства заметно ниже, чем в других частях страны. Так, по подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбины Корягиной, рентабельность растениеводства в этом федеральном округе в 2023 году сократилась до 24,5% с 37,65% в 2021 году. По ее предварительным оценкам, по итогу прошлого года этот показатель в Поволжье составил 21,96%. Для сравнения, на юге России в 2021–2022 годах она составляла более 56%. Впрочем, уточняет госпожа Корягина, в разных федеральных округах разный профиль сельхозкультур, обусловленный природно-климатическими условиями.

В Поволжье рентабельность растениеводства заметно сократилась из-за рекордных урожаев предыдущих периодов, что позволило аграриям сделать большие запасы, объясняет Альбина Корягина. По ее словам, на это оказывает также давление рост затрат на импортозамещение семян и сельхозтехники, а также постоянные засухи и аномальные заморозки.

С этими рисками сложно справиться средним и мелким предприятиям, которым непросто конкурировать в текущих условиях на рынке из-за заметного роста издержек, продолжает эксперт. В основном по этой причине в агроиндустрии в целом наблюдается процесс консолидации, констатирует она.

Подача заявления о несостоятельности особо не помешает сделке, если найдется покупатель. У KPI Agro есть возможность заключить соглашение о рассрочке погашения задолженности либо реструктурировать имеющуюся задолженность, полагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Однако, предупреждает партнер юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков, заявление о несостоятельности агрохолдинга вслед за «Агромаркетом» могут подать другие кредиторы.

Владимир Комаров