Японцы выруливают из кризиса

В ответ на экспансию китайского автопрома японские Honda и Nissan задумались о слиянии. Сделка, в которой вероятно и участие Mitsubishi, где Nissan владеет 27%, может привести к созданию третьего автопроизводителя в мире с объемом продаж 8 млн машин в год. В РФ эти бренды поставляются по параллельному импорту, доля которого сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Японские Honda и Nissan обсуждают возможное слияние, которое может привести к созданию третьего автопроизводителя в мире после Toyota и Volkswagen, сообщает Reuters. По словам источников агентства, это должно позволить компаниям ответить на усилившуюся конкуренцию с китайским автопромом и американской Tesla. Косвенно в альянсе может поучаствовать и Mitsubishi, в которой Nissan имеет 27%, указывают источники Finacial Times. По данным Reuters, французская Renault, крупный акционер Nissan, не возражает против потенциального слияния компаний. На фоне новостей котировки Nissan выросли на 24%, акции Honda подешевели на 3%.

Honda и Nissan 18 ноября опубликовали заявления, в которых не подтвердили и не опровергли вероятное объединение: «Как было объявлено в марте и августе этого года, Nissan, Honda и Mitsubishi рассматривают различные возможности для будущего сотрудничества, но никаких решений принято не было». В марте Honda и Nissan подписали соглашение о партнерстве в сфере разработки и производства электромобилей и использования искусственного интеллекта. К сотрудничеству может присоединиться и Mitsubishi, сообщало агентство Nikkei.

Nissan находится в непростом финансовом положении. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первой половины 2024–2025 финансового года сократилась в 15,4 раза, до 19,223 млрд иен (около $126 млн).

Как сообщал Bloomberg, Nissan снизил прогноз операционной прибыли с $3,25 млрд до $975 млн на финансовый год. В планах компании, по данным агентства, уволить 9 тыс. сотрудников и сократить производственные мощности на 20% из-за падения продаж. В конце ноября источники Finacial Times сообщали, что у Nissan есть один год на поиск якорного инвестора, чтобы предотвратить банкротство.

Санширо Фукао из токийского исследовательского института Itochu, чье мнение приводит Reuters, считает, что сделка направлена на спасение Nissan. Но, добавляет он, положение Honda также непростое и компании, возможно, придется отделить мотоциклетный бизнес. Honda в первой половине 2025 финансового года сократила чистую прибыль на 19,7% год к году, до 494,7 млрд иен ($3,26 млрд).

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, суммарно Honda, Nissan и Mitsubishi могут ежегодно выпускать 8 млн автомобилей при наличии спроса.

Он полагает, что сотрудничество Honda и Nissan поможет компаниям вновь наращивать позиции как на внешних рынках, так и на внутреннем в связи с усилившейся конкуренцией со стороны автоконцернов из КНР.

В России с 2022 года, когда Nissan принял решение об остановке производства и продаж в России, доля производителя стала стремительно падать. По данным «Автостата», к 2023 году Nissan выпал из топ-10 продаваемых брендов. Сергей Удалов из «Автостата» напоминает, что большой популярностью в РФ пользовались Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. На вторичном рынке в лидерах продаж был электрический Nissan Leaf, но после прошлогоднего запрета на экспорт машин со стороны Японии модель стало невыгодно привозить в страну. Бренд Honda, продолжает эксперт, на рынке новых автомобилей РФ никогда не пользовался большим спросом. Но во вторичном сегменте некоторые премиальные модели, привезенные по параллельному импорту, популярны, добавляет господин Удалов. Впрочем, по прогнозам «Автостата», доля параллельного импорта, по которому можно ввозить машины ушедших из РФ брендов, продолжит снижаться в следующем году на фоне растущих ставок утильсбора.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев