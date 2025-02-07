Травмирование петербургского школьника молотком привлекло внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту инцидента с травмированием ребенка в петербургской школе. По предварительной информации, один из учеников ударил своего одноклассника молотком по голове.

Как сообщили в пресс-службе СКР, глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и обо всех установленных обстоятельствах. Процессуальные действия проводятся по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у петербургского школьника.

Дарья Астанина