Образованного труд бережет

Российский рынок труда, судя по всему, вступает в период относительно четкого планирования. Уже готов кадровый прогноз Минтруда, уже известно, что ведомство ожидает сохранения дефицита кадров в РФ на горизонте до 2030 года и что предлагает бороться с ним, более точно настроив систему образования под потребности рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редактор «Карьеры&Кадров» Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Редактор «Карьеры&Кадров» Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Сама по себе эта идея не является ошеломляюще новой — похожие практики существовали в Советском Союзе и в плановой экономике показали себя относительно эффективными. Будут ли они давать такой же эффект и в рыночной? Очевидно, что ответ на этот вопрос мы будем искать эмпирическим путем в ближайшие годы. Впрочем, ряд сложностей, которые неизбежно возникнут, уже понятен.

Чтобы планирование кадрового предложения было эффективным, потребуется собрать достаточно большой массив данных из регионов — о системе среднего профессионального образования, которую финансируют именно они. Почему именно среднего? Потому что в перспективе ближайших пяти лет две трети потребности рынка труда — это люди со средним профессиональным образованием. Треть составляют специалисты с высшим образованием, наиболее востребованы будут механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики.

Такая координация сама по себе потребует отдельных усилий и, возможно, отдельной IT-инфраструктуры. Это потребует и готовности регионов рассматривать себя не как отдельные субъекты, а как части единого целого в новом, кадровом смысле.

Готовы ли они к этому? И готов ли к такой работе с ними федеральный центр? Покажет время.

В то же время есть вопросы и к прогнозированию и управлению кадровым спросом. В РФ, стране, где традиционно предпочитали нанимать мужчин, вырос спрос на женщин, по данным hh.ru. Еще год назад казалось, что это никогда не произойдет, однако работодатели все-таки начали обращать больше внимания на неприоритетные группы соискателей. Это, в свою очередь, меняет их представление о границах воронки кандидатов и прогнозе по собственным усилиям по найму.

Анастасия Мануйлова