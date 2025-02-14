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В Татарстане потратят 80,8 млн рублей на санаторное лечение детей

Министерство здравоохранения Татарстана направит 80,8 млн руб. на санаторно-курортное лечение детей с заболеваниями пищеварительной, дыхательной и нервной систем. Лечение смогут пройти дети от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Тендеры размещены на портале госзакупок.

Программы рассчитаны на 48 тыс. человеко-дней. Стоимость одного дня лечения составляет 1683,90 руб., курс рассчитан на 24 дня. Услуги будут оказываться в санаториях, расположенных на территории республики.

На лечение детей с заболеваниями органов пищеварения и дыхательной системы предусмотрено по 24,2 млн руб., на лечение заболеваний нервной системы — 32,3 млн руб. Санатории должны соответствовать санитарным нормам, иметь лечебно-диагностическую базу, круглосуточный медицинский пост и специалистов, включая врачей-неврологов. В программу входят физиотерапия, грязелечение, ингаляции и лечебная физкультура.

Дети будут проживать в номерах на 2–4 человека с удобствами. В санаториях должны быть бассейны, спортивные площадки, игровые комнаты, библиотека и киноконцертный зал. Также предусмотрены образовательные занятия и культурные мероприятия.

Доставку детей в санаторий и обратно организует подрядчик. Оказание услуг продлится до 31 декабря 2025 года.

Анар Зейналов

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