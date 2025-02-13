Геннадий Зюганов оценил перспективы переговоров с США по Украине

Переговоры по урегулированию украинского кризиса одинаково нужны и России, и Соединенным Штатам, заявил сегодня, 13 февраля, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, президент США Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем обеспечении конфликта на территории Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В Америке все менялось, даже климат, не говоря о президентах,— пояснил господин Зюганов.— Но две стратегические линии реализовывались всегда — экспансия и провокация». Контуры имперских амбиций США команда нового президента уже очертила — Гренландия, Канада, Мексика, контроль над Панамским каналом, напомнил лидер коммунистов. «В этой связи Европа им особо не нужна: пусть воюют на восточном фронте, а дальше — что получится»,— отметил Геннадий Зюганов.

К любым переговорам с США председатель ЦК КПРФ относится настороженно, хотя «всячески приветствует диалог», который начали главы государств. Позицию Владимира Путина о том, что Россию устроит «только мир, который гарантирует нам безопасность на десятилетия вперед», господин Зюганов поддерживает, но подчеркивает, что, если «останется кусок Украины», из-под Харькова на территорию России «будут нацелены очередные изделия». «Поэтому мы с первого дня выступали за максимальную мобилизацию ресурсов, за то, чтобы наша наука продолжала изобретать»,— заявил коммунист.

При переговорах следует помнить, что «американцы уважают только умных, сильных, волевых и успешных», продолжил глава Компартии. «Прежде чем поехать в Тегеран (на встречу лидеров СССР, США и Великобритании в 1943 году.— "Ъ"), Сталин собрал военных и сказал: разбили под Москвой, под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, нам надо взять Киев. И мы в ноябре 1943-го взяли Киев,— напомнил Геннадий Зюганов.— Вот, чтобы вести переговоры, надо и положить наши аргументы: они вполне весомые и достойные».

Григорий Лейба