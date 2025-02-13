Долгосрочная аренда квартир в Краснодаре подешевела на 7%

За три месяца стоимость долгосрочной аренды квартир в Краснодаре стала меньше на 7%. По данным «Авито Недвижимости», предложение аренды квартир выросло в столице Кубани на 66%, а в январе по сравнению с предыдущим месяцем — на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Спрос на аренду квартир в Краснодаре вырос на 25% год к году. За месяц интерес к съему жилья в городе увеличился на 14%.

В Краснодаре средняя стоимость аренды квартиры на долгий срок составила 28 тыс. руб. в месяц в целом, однокомнатной квартиры — 26 тыс. руб. Относительно декабря стоимость аренды трехкомнатных и однокомнатных квартир в Краснодаре снизилась на 10 и 4% соответственно.

Татьяна Ручкина