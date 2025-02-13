Суд зашел в лес

Застройка Березовой рощи в Екатеринбурге, из-за которой вышли на протест местные жители, по решению суда приостановлена. По поручению мэра Алексея Орлова специалисты муниципального земельного контроля провели обследование территории и выявили, что девелопер занял около 2,5 тыс. кв. м дополнительной площади. В тоже время в ФСБ для беседы был вызван лидер протестующих, помощник депутата Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Денис Каракоз. По мнению эксперта, действия активистов не приведут к остановке застройки. Ранее городские власти подчеркивали, что участок был отдан под строительство на законных основаниях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще Академического района во вторник, 11 февраля. Рабочие начали частичную вырубку деревьев, однако дальнейшим работам помешали местные жители, выступившие против строительства жилья.

Полная вырубка лесного массива Березовой рощи планировалась в 2012 году, когда землей владел Уральский государственный аграрный университет. Вуз планировал построить несколько учебных корпусов и большой стадион, однако позже земля была передана Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК, сейчас — Дом.РФ). В 2018 году ДОМ.РФ продал земельный участок под застройку специализированному застройщику «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс»). Администрация Екатеринбурга под разным предлогом отказывалась принимать от компании проект планировки, однако в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области обязал мэрию согласовать градостроительную документацию.

В мае 2024 года мэр Алексей Орлов разрешил застроить Березовую рощу. До декабря 2027 года планируется строительство комплекса многоэтажных жилых домов переменной этажности площадью 37 тыс. кв. м с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 150 машино-мест, а также строительство проездов и образовательного центра на 1,5 тыс. школьных мест и 350 дошкольных мест.

По словам мэра, лес на 16 га из 25 га территории будет защищен от капитального строительства особым статусом.

«В планах высадить там 15 тыс. деревьев и кустарников, около 40 тыс. газонов и цветников, оборудовать детские площадки, воркаут-тренажеры, установить освещение и камеры наблюдения. Рядом будут построены детский сад на 350 мест и школа, рассчитанная на 1,5 тыс. учеников»,— добавил он.

На следующий день после начавшихся волнений Алексей Орлов поручил специалистам муниципального земельного контроля проверить расположение забора на территории Березовой рощи на соответствие границам земельного участка, где предполагается строительство домов. По итогам обследования было выявлено, что дополнительная площадь, которую занял девелопер, составила около 2,5 тыс. кв. м. Специализированному застройщику «Краснолесье» (входит в состав «Атомстройкомплекс») было объявлено предостережение о недопустимости самовольного занятия прилегающей территории и указано на необходимость перемещения забора.

Кроме того, 12 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску активистов наложил обеспечительные меры и запретил компании «Атомстройкомплекс» вырубать деревья и вести строительство в Березовой роще. Следующее судебное заседание назначено на 6 марта.

После общественного резонанса на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин, который поставил на контроль проверку по обращениям жителей Академического района. «Несмотря на возражения местных жителей и продолжающиеся судебные разбирательства, без разрешительной документации начата массовая вырубка зеленых насаждений, в том числе краснокнижных. При этом территория проведения работ надлежащим образом не огорожена, что представляет опасность для граждан»,— сообщили в пресс-службе СКР, добавив, что представители «Атомстройкомплекс» проявляли агрессию к местным жителями.

Лидер протестующих, глава ТОС «Академический» Денис Каракоз сообщил в Telegram-чате «Штаб Березовая роща» о визите к нему полицейских и вызове его в ФСБ.

«На время я приостановил возможность отправки сообщений. Сейчас наши противники пытаются написать здесь что-то незаконное, а у меня пока нет времени модерировать чат. Прошу отнестись с пониманием. За меня не переживаем, я на позитиве, все будет хорошо»,— отметил он.

Денис Каракоз по совместительству является помощником депутата Госдумы от партии СРЗП Андрея Кузнецова. Парламентарий отметил, что господину Каракозу удалось привлечь внимание и приостановить «уничтожение Березовой рощи», однако подчеркнул, что СРЗП не намерена обострять ситуацию на территории. «Физическое противостояние не является способом решения проблем. А реальные зачинщики противостояния — те, кто игнорирует права жителей на благоприятную окружающую среду и возможность жить не в каменных джунглях, а рядом с зеленым парком»,— написал господин Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Жители Академического района, выступающие против вырубки Березовой рощи, приостановили ее, однако работы по застройке будут продолжены, считает политтехнолог Александр Ханин. «Протестующие выиграли время, но участок в частной собственности, все решения приняты: роща будет вырублена, дома построены, участок преображен»,— пояснил эксперт. По его мнению, СРЗП воспользовалась ситуацией в Березовой роще и возглавила протест. «Можно констатировать факт, что СРЗП первая из партий начала шаги по подготовке к выборам 2026 года в Госдуму и заксобрание Свердловской области»,— пояснил Александр Ханин.

Василий Алексеев