Татарстанские ветераны получат по 50 тыс. рублей к 80-летию Победы
Татарстанские ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, получат единовременную денежную выплату 50 тыс. руб. к 80-летию Победы. Проект указа Раиса Татарстана Рустама Минниханова опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Татарстанские ветераны получат по 50 тыс. рублей к 80-летию Победы
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны также получат разовые выплаты в размере 10 тыс. руб.
В 2020 году по случаю 75-летия Победы президент России Владимир Путин подписал указ об организации единовременных выплат для ветеранов и участников Великой Отечественной войны в размере 75 тыс. руб. На эти цели правительство России направило 62,9 млн руб. из резервного фонда. О выделении средств из федерального бюджета на выплаты в этом году пока не сообщалось.