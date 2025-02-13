Татарстанские ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, получат единовременную денежную выплату 50 тыс. руб. к 80-летию Победы. Проект указа Раиса Татарстана Рустама Минниханова опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанские ветераны получат по 50 тыс. рублей к 80-летию Победы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстанские ветераны получат по 50 тыс. рублей к 80-летию Победы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны также получат разовые выплаты в размере 10 тыс. руб.

В 2020 году по случаю 75-летия Победы президент России Владимир Путин подписал указ об организации единовременных выплат для ветеранов и участников Великой Отечественной войны в размере 75 тыс. руб. На эти цели правительство России направило 62,9 млн руб. из резервного фонда. О выделении средств из федерального бюджета на выплаты в этом году пока не сообщалось.

Дарья Сайфиева