Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блиновской запросили шесть лет колонии

Прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Обвинение просит Савеловский районный суд Москвы признать блогера виновной в отмывании средств на сумму 716,7 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов на 906,6 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и двух эпизодах нелегального оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Блогер Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гособвинение просит назначить Елене Блиновской штраф в размере 1,5 млн руб. и запретить ей заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Также прокурор ходатайствует о конфискации имущества подсудимой и ее супруга, на которое наложили арест во время предварительного следствия. Речь идет о деньгах, более 50 земельных участков, зданиях и помещениях, парковочных местах и двух автомобилях — Lamborghini Urus и Bentley Continental.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, в августе 2024 года над ней начался судебный процесс. Изначально блогер признала вину только в уклонении от уплаты налогов. 16 января женщина признала вменяемую ей вину по двум другим эпизодам. Сегодня, 13 февраля, прокуратура уточнила исковые требования к Елене Блиновской, снизив их более чем на 300 млн руб.: с 918,9 млн до 587,6 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Марафон миллиардного банкротства».

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...