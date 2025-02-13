Блиновской запросили шесть лет колонии

Прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Обвинение просит Савеловский районный суд Москвы признать блогера виновной в отмывании средств на сумму 716,7 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов на 906,6 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и двух эпизодах нелегального оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Блогер Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гособвинение просит назначить Елене Блиновской штраф в размере 1,5 млн руб. и запретить ей заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Также прокурор ходатайствует о конфискации имущества подсудимой и ее супруга, на которое наложили арест во время предварительного следствия. Речь идет о деньгах, более 50 земельных участков, зданиях и помещениях, парковочных местах и двух автомобилях — Lamborghini Urus и Bentley Continental.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, в августе 2024 года над ней начался судебный процесс. Изначально блогер признала вину только в уклонении от уплаты налогов. 16 января женщина признала вменяемую ей вину по двум другим эпизодам. Сегодня, 13 февраля, прокуратура уточнила исковые требования к Елене Блиновской, снизив их более чем на 300 млн руб.: с 918,9 млн до 587,6 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Марафон миллиардного банкротства».

Никита Черненко