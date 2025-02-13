Тарифам пополнят баланс

«МегаФон» повысит цены на связь на 20%. По крайней мере, это касается отдельных тарифов. Предупреждения стали приходить некоторым абонентам в конце января—начале февраля. Об этом рассказали собеседники “Ъ FM”, сообщения также цитируют «Ведомости». В них указано, что в действующий тариф добавят новые опции, а его стоимость изменится. При этом пользователь в течение нескольких дней может отказаться и сохранить прежнюю сумму оплаты. В «МегаФоне» сообщили “Ъ FM”, что внимательно следят за особенностями потребления услуг и регулярно предлагают новые продукты, в том числе на основе индивидуального профиля абонента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Многие пользователи не обращают внимание на такие предупреждения и в итоге платят за связь больше, отметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Показатель 20% несколько не соответствует общей реальности, то есть это коснется только ряда абонентов. Насколько я знаю, подобным пользователям предложено либо перейти с повышением цены на больший объем услуг, либо отказаться. Не на все сообщения люди обращают внимание. То есть если вы получаете такое сообщение, конечно, желательно все-таки отреагировать, созвониться со специалистами и обсудить возможные пути решения.

При этом нужно понимать, что так или иначе из года в год тарифы на сотовую связь, на проводной интернет и на любые другие товары в России, к сожалению, на сегодняшний момент дорожают. В среднем, по данным нашего исследования TelecomDaily, которое мы проводим ежегодно, опрашивая 40 руководителей операторов связи, повышение составит примерно 10-12% год к году.

Обусловлено это инфляцией, снижением курса рубля и цепочками поставок активного оборудования, которое напрямую сейчас не поставляется компаниями, которые ушли из России».

Как сообщили «Ведомостям» в Федеральной антимонопольной службе, «МегаФон» предварительно не информировал орган о планах повысить стоимость связи. ФАС направило оператору запрос, «учитывая социальную значимость уровня цен». Стоимость повысится далеко не на все тарифы, а только на архивные, говорит главный редактор Vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов. По его словам, это привычная практика для операторов в последние несколько лет: «Речь идет обычно об архивных тарифах, которые формировались при других экономических условиях, курсе доллара, инфляции и другой учетной ставке.

Несмотря на любые изменения в тарифах, затраты на мобильную связь по-прежнему остаются крайне незначительными на фоне всех остальных затрат. Такие изменения в архивные тарифы вносят все операторы без исключения, а насколько эти шаги резкие, зависит от того, как часто операторы это делают. Некоторые операторы любят "отрезать кошке хвост по частям": сегодня добавили 5%, завтра 5%. А кто-то держится до последнего, но потом говорит мол, ребята, все. 20% звучит, конечно, тяжело, но надо понимать, 20% от чего. Потому что в архивных тарифах, как правило, речь идет о 20% от суммы 300-400 руб. в месяц».

Как рассказали “Ъ FM” абоненты, об изменении цен на связь в январе-феврале также предупреждал «Билайн». В сообщении говорилось про архивные тарифы, оператор объяснял это удорожанием обслуживания сети. Он предлагал пользователям бонусы или переход на другой пакет услуг.

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Елена Иванова