Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Стерлитамаком бруцеллезом заболело около 900 животных

В ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина» в селе Николаевка Стерлитамакского района у 823 коров обнаружен бруцеллез, сообщили «Ъ-Уфа» в муниципальном казенном учреждении «Управление по развитию АПК» Стерлитамакского района. Еще 68 животных заболели в КФХ Владимира Евдокимова в селе Айгулево.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее информацию о вспышке бруцеллеза под Стерлитамаком «Ъ-Уфа» подтвердили в госкомитете Башкирии по ветеринарии. На территории сел Айгулево и Николаевка введен карантин. Кроме того, управление по развитию АПК провело внеплановое совещание с главными зооветспециалистами и главами хозяйств на тему биологической защиты животноводческих ферм, сообщили в учреждении.

В инфекционные больницы Стерлитамака и Уфы больные бруцеллезом люди не поступали, рассказали в минздраве Башкирии.

Бруцеллез — острая инфекция, передающаяся человеку от больных животных бактериями рода бруцелла через сырье и продукты животного происхождения — шерсть, пух, шкуры, молоко. Основными источниками передачи людям являются овцы, козы, КРС, свиньи. Бруцеллез поражает центральную нервную систему, может вызвать инфекцию слизистой оболочки сердца, привести к абсцессу печени, воспалению селезенки и другим осложнениям вплоть до летального исхода.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...