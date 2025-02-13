Под Стерлитамаком бруцеллезом заболело около 900 животных

В ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина» в селе Николаевка Стерлитамакского района у 823 коров обнаружен бруцеллез, сообщили «Ъ-Уфа» в муниципальном казенном учреждении «Управление по развитию АПК» Стерлитамакского района. Еще 68 животных заболели в КФХ Владимира Евдокимова в селе Айгулево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее информацию о вспышке бруцеллеза под Стерлитамаком «Ъ-Уфа» подтвердили в госкомитете Башкирии по ветеринарии. На территории сел Айгулево и Николаевка введен карантин. Кроме того, управление по развитию АПК провело внеплановое совещание с главными зооветспециалистами и главами хозяйств на тему биологической защиты животноводческих ферм, сообщили в учреждении.

В инфекционные больницы Стерлитамака и Уфы больные бруцеллезом люди не поступали, рассказали в минздраве Башкирии.

Бруцеллез — острая инфекция, передающаяся человеку от больных животных бактериями рода бруцелла через сырье и продукты животного происхождения — шерсть, пух, шкуры, молоко. Основными источниками передачи людям являются овцы, козы, КРС, свиньи. Бруцеллез поражает центральную нервную систему, может вызвать инфекцию слизистой оболочки сердца, привести к абсцессу печени, воспалению селезенки и другим осложнениям вплоть до летального исхода.

Идэль Гумеров