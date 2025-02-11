В госкомитете ветеринарии подтвердили вспышку бруцеллеза под Стерлитамаком

В селах Айгулево и Николаевка Стерлитамакского района выявлен бруцеллез у крупного рогатого скота. Как рассказали «Ъ-Уфа» в госкомитете Башкирии по ветеринарии, инфекция была обнаружена на молочно-товарной ферме ООО «Агропромышленное предприятие им. Калинина» и животноводческой ферме крестьянского (фермерского) хозяйства Владимира Евдокимова. На вопрос о количестве заболевших животных в ведомстве не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее информация о бруцеллезе публиковалась в ежедневных отчетах Главного управления МЧС России по Башкирии.

На данный момент на территории очагов бруцеллеза введен карантин. Животные с обнаруженной инфекцией подлежат убою. При этом в госкомитете по ветеринарии сообщили, что случаи летальных исходов среди животных не зарегистрированы.

«Государственная ветеринарная служба также провела обследование поголовья животных в личных подсобных хозяйствах в угрожаемых населенных пунктах, и все животные были признаны здоровыми»,— говорится в ответе ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по Башкирии рассказали, что случаев передачи бруцеллеза людям не выявлено.

ООО «АП им. Калинина» зарегистрировано в 2010 году в Николаевке после реорганизации колхоза имени Калинина. Учредителем компании является Анатолий Коваленко. Уставный капитал ООО — 17 тыс. руб., основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка предприятия составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 665 млн руб. В сентябре 2024 года администрация Стерлитамакского района сообщила о планах ООО «АП им. Калинина» построить молочный комплекс на 3,6 тыс. коров, инвестиции в проект должны составить 6,2 млрд руб.

Глава крестьянского хозяйства Владимир Евдокимов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Айгулево в 2020 году. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Идэль Гумеров