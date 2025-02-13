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Коммерсантъ FM
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Госдума отклонила запрет курения возле подъездов и остановок транспорта

Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов. Проект внесли на рассмотрение в июле 2024 года депутаты от ЛДПР, считающие, что курящие в указанных местах люди «вызывают раздражение» у окружающих. В январе отрицательный отзыв на проект представил комитет по охране здоровья.

Проект поправок в ст. 12 ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» предлагал добавить к списку мест, в которых запрещено курить, два пункта:

  • места на открытом воздухе возле остановок всех видов общественного транспорта и на расстоянии менее чем пять метров от них;
  • места на расстоянии менее чем пять метров от входов в подъезды многоквартирных домов и помещения, расположенные в них.

В отзыве профильного комитета говорилось, что проект не учитывает действующие положения закона: ФЗ-15 уже устанавливает запрет на курение на всех видах общественного транспорта, станциях метрополитена, в зданиях вокзалов и аэропортов. В комитете также указали, что при привлечении нарушителей к ответственности «могут возникнуть серьезные трудности» с определением границ участков, где курение запрещено.

Полина Мотызлевская

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