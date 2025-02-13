Самарский экс-чиновник, виновный в смертельном ДТП, погиб в зоне СВО

Бывший полицейский и экс-начальник управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков, осужденный к лишению свободы за смертельное ДТП, погиб в зоне СВО. По данным источника «Ъ-Волга», это произошло в январе текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В ночь с 11 на 12 июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ринат Ситдиков управлял автомобилем на территории города Кизела в Пермском крае. В результате он совершил наезд на 18-летнюю местную жительницу, которая скончалась на месте.

В конце сентября 2020 года Кизеловский суд приговорил бывшего чиновника к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Также удовлетворены иски потерпевшей стороны — родственников погибшей — на общую сумму 3 млн руб., которая не выплачена до настоящего времени.

Евгений Чернов