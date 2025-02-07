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Коммерсантъ FM
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ФСБ арестовала москвича, склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ

Управление ФСБ по Москве и Московской области арестовало жителя столицы, который склонял российских военных к переходу на сторону Украины. Он сам является членом батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.

По данным правоохранительных органов, мужчина был националистом и несколько раз ездил на Украину еще до начала военной операции. Там он связался с командиром одного из подразделений батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим). После подозреваемый стал членом этой организации.

С самого начала СВО, по версии ФСБ, задержанный знакомился в социальных сетях с российскими военными, завязывал с ними общение. Он призывал военнослужащих перейти на сторону противника. Помимо этого мужчина собирал данные о местах дислокации российских войск в зоне боевых действий, количестве их вооружения, личного состава и потерях.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Мужчина арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб.

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