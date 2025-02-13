Минтруд представил стандарты реабилитации участников боевых действий

Минтруд представил стандарты реабилитации военных, получивших инвалидность или заболевание в боевых действиях. На сайте ведомства подчеркивается, что речь идет об участниках боевых действий на Украине. Документы содержат требования к оказанию военным социально-психологической помощи и услуг по протезированию. Сейчас услуги по реабилитации могут отличаться в разных регионах. Представленные Минтрудом проекты стандартов сделают их общими для всех. Переход на новые стандарты предлагается проводить поэтапно до 1 января 2030 года.

На портале проектов нормативных актов ведомство опубликовало восемь документов со стандартами по:

социально-бытовой, социально-психологической, социально-педагогической, социально-средовой реабилитации;

профессиональной ориентации;

протезированию;

ортезированию;

слухопротезированию.

Стандарты определяют перечни необходимого оборудования, применяемых методик, состав специалистов, периодичность услуг и др. Документы предполагают оказание помощи военным не только в стационарной форме, но также на дому и дистанционно. Кроме того, стандарты содержат шкалу, по которой можно определить эффективность предлагаемых услуг по реабилитации.

Полина Мотызлевская