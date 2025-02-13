Володин назвал девальвацией закона проект о баллах в тесте для детей мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском заседании раскритиковал проект Рособрнадзора, устанавливающий минимальный балл за тестирование по русскому языку для детей мигрантов. Проект устанавливает проходной балл на уровне 30% от максимального количества баллов. По словам господина Володина, это «девальвация» принятого Госдумой закона о тестировании.

«Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается, формализм, фикция»,— сказал господин Володин. Он также заявил, что проект Рособрнадзора «противоречит духу и норме закона». После этих слов депутаты зааплодировали.

Закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку, президент Владимир Путин подписал 28 декабря 2024 года. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор, следует из документа. 12 февраля Рособрнадзор опубликовал для публичного обсуждения проект приказа, согласно которому проходящий тестирование ребенок должен набрать как минимум 30% от максимального числа баллов. При этом сам максимальный балл проект не устанавливает. Документ также не содержит информацию о том, какие именно задания будет необходимо выполнить поступающим в школу.

Полина Мотызлевская