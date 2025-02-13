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Коммерсантъ FM
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Минздрав предложил оказывать психпомощь подросткам без согласия родителей

Директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Елена Шешко предложила пересмотреть норму об оказании психологической помощи несовершеннолетним. Сейчас такая помощь оказывается подросткам только с согласия родителей. Госпожа Шешко указала, что иногда согласие от родителей получить невозможно. Кроме того, ребенок с 15 лет может дать информированное согласие на оказание медицинской помощи, отметила она.

«Может быть, не так строго нам в этой части посмотреть, <...> у нас в 17 лет уже люди школу оканчивают, некоторые работают уже, то есть, может быть, нам подумать и как-то здесь синхронизировать наши подходы в части возможности получения этой помощи без согласия родителей»,— сказала Елена Шешко на заседании рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи (цитата по ТАСС).

Озвученную инициативу госпожа Шешко предложила в виде поправок к проекту закона об основах психологической деятельности в России. Данный документ готовится более 10 лет. Первую версию внесла депутат от ЕР Людмила Швецова, но его отклонили в 2014 году. Глава думского комитет по защите семьи Нина Останина обещала подготовить новую версию законопроекта до конца 2022 года, но документ по-прежнему обсуждается внутри профессионального сообщества и в Госдуму не внесен. В четверг 13 февраля проект обсуждался на слушаниях в Госдуме.

Об инициативе — в материале «Ъ» «Закону о психологах нужна помощь».

Полина Мотызлевская

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