Россия при посредничестве Катара передаст Украине восемь детей

В ближайшее время восемь украинских детей воссоединятся с родственниками на Украине. Об этом сегодня, 13 февраля, на встрече с детьми в посольстве Катара в Москве сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Переговоры по воссоединению велись при посредничестве Дохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В этот раз к родственникам на Украину едут восемь детей в возрасте от 5 до 15 лет… Благодарю государство Катар за деятельное участие в этом процессе. Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы»,— сказала Мария Львова-Белова (цитата по РИА Новости). Она поблагодарила Международный комитет Красного Креста, региональных детских омбудсменов, правоохранительные органы, представителей профильных ведомств, которые помогают в процессе воссоединения детей с их близкими.

«Мы желаем, чтобы такие операции проводились и дальше. Надеемся, что мы сможем и далее осуществлять эту благотворительную деятельность»,— заявил второй секретарь посольства Катара в Москве Абдулрахман Салех Аль-Кувари, присутствовавший на встрече с детьми. По его словам, всего при посредничестве Дохи было проведено 11 гуманитарных мероприятий, по результатам которых удалось воссоединить с семьями более 75 детей. Власти Катара намерены продолжить содействовать воссоединению, заверил господин Аль-Кувари.

В декабре на открытии Дохийского форума премьер и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани назвал посреднические усилия по воссоединению детей, пострадавших во время конфликта на Украине, со своими семьями примером успешной дипломатии Катара, на который стоит равняться. Он отметил, что такие инструменты отражают «новый всеобъемлющий подход» Катара к решению глобальных конфликтов.

О том, как Мария Львова-Белова обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным работу по воссоединению детей с их близкими в период боевых действий на Украине,— в материале «Ъ» «За детство счастливое надо».

Анастасия Домбицкая