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Пансионат Миасского машзавода на Азовском море продан за 25,8 млн рублей

Состоялись торги по продаже пансионата «Золотая долина» (поселок Кучугуры Краснодарского края) обанкротившегося АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в государственную корпорацию «Роскосмос»). Победителем признано ООО «СТР-Юг» (Краснодарский край), предложившее за объект 25,8 млн руб. Информация об этом опубликована в карточке должника на Федресурсе.

Начальная стоимость пансионата, расположенного на берегу Азовского моря, составляла 17,8 млн руб. «Победителю торгов будет предложено подписать договор купли-продажи»,— говорится в объявлении.

«Золотая долина» включает 19 объектов недвижимости, в том числе земельный участок площадью 1,6 кв. м, здание пансионата 584 кв. м, гараж с надстроенными помещениями для размещения отдыхающих 96,8 кв. м, баню с котельной, бытовое помещение, склад, помещения душевой и уборной, а также забор, ворота, четыре навеса, резервуар чистой воды и охранно-пожарную сигнализацию.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «СТР-Юг» было создано в 2017 году. Зарегистрировано в станице Курчанская Темрюкского района Краснодарского края. Основной вид деятельности — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Компанией владеет и руководит Алексей Евлашев. В 2023 году выручка организации составила 625,5 млн руб., чистая прибыль — 50,5 млн.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле 2022 году арбитражный суд региона открыл в отношении Миасского машиностроительного завода конкурсное производство. Общий размер задолженности превышает 2,4 млрд руб. По данным предприятия, которое продолжает работать, долг образовался из-за недостаточного объема заказов в течение долгого периода, высокой закредитованностью и высоких расходов на выплату процентов. Крупнейшими кредиторами Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск». Конкурсный управляющий машзавода требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, ГРЦ Макеева), которому принадлежит 100% уставного капитала машзавода.

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