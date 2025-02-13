Росреестр напомнил о новой схеме регистрации сделок с земельными участками

С 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации земельных участков, напомнила пресс-служба Росреестра. В ведомстве объяснили, что земельный участок нельзя будет зарегистрировать, если границы землевладений не внесены в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект, стройка которого не завершена, когда границы земли собственника не зафиксированы. При этом применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного применения.

Специалисты Росреестра отметили, что при отсутствии в ЕГРН данных о границах участка невозможно определить его площадь и где он в действительности находится. Так, у покупателя участка могут возникнуть сомнения, что указанная цена актуальна и соразмерна характеристикам объекта.

С 1 марта собственнику также будет необходимо в течение трех лет начать осваивать земельный участок в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. За нарушение закона владельцев могут ждать штрафы, а в крайнем случае — изъятие земли.

О том, как принимали закон,— в материале «Ъ».