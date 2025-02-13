В РФ признали нежелательной португальскую Ассоциацию свободных россиян

Генеральная прокуратура признала деятельность португальской неправительственной организации «Ассоциация свободных россиян» (Associacao de russos livres) нежелательной на территории России. Ведомство утверждает, что ее основатели и участники «открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции», а также собирают деньги для украинской армии.

По данным генпрокуратуры, организация была основана в 2022 году российскими эмигрантами. Ее сторонники, по заявлению ведомства, ранее участвовали в протестных акциях в России, а также занимались «антироссийской пропагандой» и «продвигали идеи ЛГБТ-сообщества» (Международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Кроме того, один из партнеров ассоциации, «Гражданский совет» (объединение признано нежелательным в РФ), помогает участвующим в боевых действиях на стороне Украины «Легиону "Свобода России"» и «Сибирскому батальону» (признаны в РФ террористическими и запрещены), заявили в Генпрокуратуре.

На сайте признанной нежелательной Ассоциации свободных россиян говорится, что ее участники поддерживают политических заключенных и помогают бороться с пропагандой. Организация устраивает митинги в Португалии, выступая против боевых действий на Украине.