В Белом доме отказались говорить о встрече Трампа с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что у нее нет информации о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«На данный момент у меня нет (сообщений.— "Ъ") ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию»,— сказала на брифинге госпожа Левитт, ответив на вопрос, обсуждаются ли в правительстве США какие-либо аспекты будущей поездки главы государства.

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили в Кремле, господин Путин пригласил главу Белого дома в Россию. Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Путиным заявил, что они договорились немедленно начать переговорный процесс по Украине. В переговорную команду с американской стороны войдут госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Кэролайн Левитт спросили, почему в группу не включили спецпосланника по России и Украине Кита Келлога. Она ответила, что он остается «критически важной частью этой команды и этих усилий» и продолжает оставаться членом администрации.

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