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Коммерсантъ FM
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Официальный курс доллара снизился до 94 рублей

Банк России установил официальный курс иностранных валют по отношению к рублю на 13 февраля. Новый курс доллар установлен на уровне 94,04 руб./$. На 12 февраля цена доллара составляла 95,8 руб./$.

Банк также установил официальный курс евро на уровне 98,01 руб./€. (–1.18 руб.). Курс юаня составил 12,77 руб./ (–0,25 руб.).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Согласно данным международного фондового рынка Forex курс доллара составляет 93,99 руб/$ (–2,5 руб.), курс евро — 97,64 руб./€. (–2,31 руб.), юаня — 8,52 руб./ (–0,08 руб.).

О курсе рубля сейчас читайте в материале «Ъ» «Рубль оказался на подъеме».

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