В Березовском открылся новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования

Уральский производитель «Промет-Урал» запустил новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования в Березовском (Свердловская область), сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Промет-Урал» запустил новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования в Березовском Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 «Промет-Урал» запустил новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования в Березовском Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

В открытии приняли участие заместитель губернатора Дмитрий Ионин и глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов.

«”Промет-Урал” выполняет важную функцию — импортозамещает продукцию в медицинской сфере и атомной отраслях. Проект нового производства реализован при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области в самые сжатые сроки»,— отметил Дмитрий Ионин.

«Промет-Урал» работает с 2014 года и является одним из ведущих производителей рентгенозащитных изделий, используемых в рентгенкабинетах для защиты врачей и пациентов от излучения. Компания занимает около 40% российского рынка в своей отрасли. На своей первой площадке компания выпускала около двух тыс. рентгенозащитных конструкций и несколько десятков медицинских изделий в год.

Новый цех площадью 1150 кв. м оборудован российскими автоматическими станками и позволит выпускать пять тысяч единиц конструкций в год. В строительство и запуск производства было инвестировано 60 млн руб. и создано 35 рабочих мест.

Директор «Промет-Урал» Максим Пискулев отметил, что на новой площадке будет происходить полный цикл изготовления — от проектирования до производства готового изделия.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал об участии «Промет-Урал» в выставке «Иннопром-2024». В прошлом году компания заключила договор на поставку рентгенозащитных очков в ОАЭ при содействии Агентства по привлечению инвестиций.

Полина Щуцкая