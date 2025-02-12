Рособрнадзор предложил минимальный балл для сдачи теста по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор опубликовал на портале правовых актов проект приказа, устанавливающий минимальный балл за тестирование по русскому языку для детей иностранных граждан при приеме в школы. Ребенок должен набрать как минимум 30% от максимального числа баллов, сказано в документе.
Закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование на русский язык, президент Владимир Путин подписал 28 декабря 2024 года. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор. Подробностей о самом тесте и критериях оценки власти до сих пор не сообщали. В подписанном президентом законе говорится, что уровень знания языка у детей иностранцев должен быть «достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Из проекта ведомства следует, что одинаковая планка в 30% будет для поступающих в 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. При этом сам максимальный балл проект не устанавливает. Документ также не содержит информацию о том, какие именно задания будет необходимо выполнить поступающим в школу.
Инициаторами обязательного тестирования для детей иностранных граждан выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 2024 году. Он представил данные, согласно которым 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо.