«Ренессанс Капитал» рассказал, почему работает только с богатыми клиентами

Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» сознательно отказывается от массового сегмента в пользу только самых обеспеченных людей на рынке. Целевая группа компании составляет не более 10 тыс. клиентов, рассказал в интервью «Ъ» глава «Ренессанс Капитала» и один из новых собственников Максим Орловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, раньше у «Ренессанс Капитала» не было фокуса исключительно на локальном бизнесе, но в нынешних условиях других клиентов у компании нет. «Мы намерены обслуживать только самых богатых людей на рынке. Это касается всех направлений бизнеса. Конечно, если у УК появятся торгуемые на бирже фонды, их сможет купить любой желающий. Но для клиентов у нас есть четкий входной порог. Из 35 млн инвесторов на рынке на 1,5 тыс. приходится 25% всех активов, а на 250 тыс.— 75% всех активов. Наша целевая группа — не более 10 тыс. клиентов»,— пояснил господин Орловский.

Глава компании добавил, что «Ренессанс Капитал» не планирует выходить и в розничный сегмент. «Если говорить именно о работе с розницей, то на этом рынке присутствуют большие банки с их технологическими платформами, и гнаться за ними бессмысленно. Мы видим, что именно та категория клиентов, на которую мы нацелены, зачастую не получает оптимального уровня обслуживания в других местах, и сейчас мы стремимся создать такой сервис, который хотели бы получать сами»,— сказал господин Орловский.

Подробнее читайте в интервью, которое опубликовано на сайте «Ъ».