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Коммерсантъ FM
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Кулеба призвал украинцев признать беспомощность ВСУ перед российскими войсками

Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ неспособны остановить продвижение российских войск. Потенциала украинской армии хватит лишь для замедления ВС России, сказал господин Кулеба в интервью немецкой медиагруппе Deutsche Welle (признана иноагентом).

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Нам нужно быть реалистами. Не пессимистами, а реалистами, я хочу подчеркнуть, не нужно отчаиваться. Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины. Сейчас наших возможностей хватает для того, чтобы максимально замедлить движение российской армии»,— отметил экс-министр.

По его словам, Украине не стоит рассчитывать и на увеличение западных поставок вооружений. Также не очень надежны по сравнению с российскими собственные производственные мощности ВСУ, убежден господин Кулеба. «Этого в ближайшее время, в ближайшие месяцы точно не будет»,— заключил бывший глава украинского МИДа.

Вчера на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что вопрос новых поставок Украине оружия на 26-м заседании контактной группы по обороне страны обсуждаться не будет.

Подробнее — в материале «Украинский долг платежом ясен».

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