Глава Пентагона: США не планируют сокращать военное присутствие в Европе

США пока не собираются сокращать численность американских войск в Европе. При этом вариант отправки вооруженных сил на Украину также не рассматривается, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире африканского командования ВС США в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Nathan Howard / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Nathan Howard / Reuters

«На данный момент нет планов сократить что-либо»,— сказал господин Хегсет, отвечая на вопрос, планируется ли уменьшить численность американских военных в Европе. Он добавил, что на заседании контактной группы по обороне Украины (UCDG), которое состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, собирается обсудить с европейскими партнерами «распределение бремени» между странами.

«Европейский континент заслуживает быть свободным от любой агрессии, но больше всего в эту коллективную и индивидуальную оборону должны вкладывать (страны.— "Ъ") региона»,— отметил глава Пентагона.

26-е заседание UCDG пройдет под председательством Великобритании. Господин Хегсет хочет поучаствовать в переговорах с украинскими коллегами и поприсутствовать на встрече министров обороны НАТО 13 февраля. Объявлений о новых поставках вооружений Украине не ожидается. При этом глава Пентагона назвал тему украинского кризиса ведущей в своей начавшейся вчера поездке по Европе.