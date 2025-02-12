На Дону возбудили уголовное дело в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Ростовской области в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты региона возбуждено уголовное дело за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба донского СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемая получила взятку в виде двух подарочных сертификатов на сумму 100 тыс. руб. за непринятие мер ответственности при проведении аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных ему учреждений. Впоследствии фигурантка обналичила денежные средства, используя указанные сертификаты при оплате приобретенных товаров.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и иных эпизодов преступной деятельности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 12 февраля возбудили уголовное дело в отношении директора ГБУ ДО РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 13» по статье «Служебный подлог» (по ч. 1 ст. 292 УК России).

Ева Китаева