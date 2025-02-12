В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении директора спортивной школы №13

СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении директора ГБУ ДО РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 13» по статье «Служебный подлог» (по ч. 1 ст. 292 УК России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Установлено, что директор спортивной школы из корыстной заинтересованности в целях получения материальной выгоды сфальсифицировал списки обучающихся в учреждении учеников, существенно завысив их реальное количество. Тем самым он нанес ущерб областному бюджету в сумме около 1,5 млн. рублей.

На сайте школы указано, что руководителем образовательного учреждения является Сергей Гундарев. Он — заслуженный тренер России по подводному плаванию, чемпион СССР и тренер сборной СССР в 1989-1991 годах. Должность директора ГБУ ДО РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 13» занимает с 2000 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Таганрогский городской суд продлил домашний арест директору спортивной школы олимпийского резерва №3 Ольге Тищенко до 14 февраля 2025 года. Директор школы обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ольга Тищенко — заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках. Она становилось финалисткой Олимпийских игр в Барселоне, Атланте и Сиднее.

Ева Китаева