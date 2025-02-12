Руководитель субподрядчика трассы М-12 объявлен в международный розыск

Бывший гендиректор «Региональной строительной компании» Борис Сакун объявлен в федеральный и международный розыск, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии. По данным ведомства, в его отношении Вторым отделом по особо важным делам расследуется уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и невыплаты заработной платы (ч. 7 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2024 года вахтовики «Региональной строительной компании» записали видеообращение к Владимиру Путину, пожаловавшись на невыплату заработной платы на протяжении нескольких месяцев. ООО «РСК», будучи субподрядчиком компании «Автодор», участвует в строительстве федеральной трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит в Татышлинском районе, отвечая за 40-километровый участок трассы. В начале декабря перед работниками была погашена задолженность в 227 млн руб. На сегодняшний день сумма выплаченных долгов составляет 246 млн руб.

В пресс-релизе следственного управления говорится, что общая сумма перед более чем 1,8 тыс. работниками превышает 443 млн руб. Также в ходе расследования выяснилось, что часть средств, авансированных для строительства трассы, была господином Сакуном похищена, сообщает ведомство.

По ходатайству следствия обвиняемый заочно арестован.

Борис Сакун, по данным СУ СКР по Башкирии, родился 6 мая 1964 года, ранее был совладельцем ООО «РСК», ООО «Транстроймеханизация» и ряда других компаний.

ООО «Региональная строительная компания» зарегистрировано в 2014 году в Москве, занимается строительство автодорог и магистралей. Уставный капитал — 1 млн руб. Совладельцами компании являются дочь Бориса Сакуна Ольга Сакун и ООО «Филин», подконтрольное Александру Исаеву. По данным Rusprofile, чистая прибыль РСК в 2023 году составила 797 млн руб., выручка — 46 млрд руб. Общий портфель госконтрактов компании превышает 110 млрд руб., основной заказчик — Дирекция по строительству Сахалинской области. В арбитражном суде Москвы рассматривается дело о банкротстве ООО «РСК», следующее заседание назначено на 9 апреля.

Идэль Гумеров