Строителям трассы М-12 в Башкирии выплатили 227 млн рублей долга

Перед работниками ООО «Региональная строительная компания», в начале декабря пожаловавшимися Владимиру Путину на невыплату зарплаты, частично погашена задолженность. Всего выплачено 227 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Региональная строительная компания» по заключенному с ГК «Автодор» договору субподряда строит участок скоростной федеральной трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит в Татышлинском районе. В начале прошлой недели прокуратура Башкирия начала проверку в связи с опубликованным в социальных сетях обращением работников РСК к президенту России Владимиру Путину. После этого Балтачевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Было установлено, что перед работниками компании с сентября по ноябрь этого года образовался долг по оплате труда в размере более 370 млн руб.

По поручению прокуратуры региона прокурор Татышлинского района провел выездной прием сотрудников компании, приняты обращения, организована процессуальная проверка, оценены условия проживания. Руководство прокуратуры республики провело рабочие совещания с представителями заказчика объекта, ООО «Строительная компания «Автодор», и предприятия-должника. Надзорное ведомство внесло в адрес работодателя представление о незамедлительном устранении нарушений трудового законодательства.

Майя Иванова