Долгие зарплатные ожидания

Вахтовики московской «Региональной строительной компании», которая строит участок федеральной трассы М-12 на территории Башкирии, пожаловались в своем видеообращении президенту страны Владимиру Путину на невыплату зарплаты. По их словам, работодатель не выплачивает им деньги на протяжении нескольких месяцев. Запись была опубликована в социальных сетях и привлекла внимание республиканской прокуратуры. Сегодня в Арбитражном суде Москвы состоится рассмотрение иска о признании РСК банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строители работали на участке в Татышлинском районе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Строители работали на участке в Татышлинском районе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Работники московского ООО «Региональная строительная компания» (РСК) пожаловались на невыплату зарплаты в течение трех последних месяцев. Компания строит участок федеральной скоростной трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии по договору субподряда с госкомпанией «Автодор».

Накануне собравшиеся в столовой вахтовики составили обращение к президенту России Владимиру Путину и зачитали его под видеозапись. Они попросили решить проблему невыплаты работодателем зарплаты. Строители требуют полного погашения задолженности за сентябрь-декабрь — не только окладной ее части, но и за фактически отработанное время.

«Хотелось бы сотрудникам компании встретить Новый год не у разбитого корыта. Надеемся, что нас не оставят без человеческого внимания, в отличие от нашего невидимого руководства»,— говорится в обращении.

После того как видеозапись появилась в СМИ и социальных сетях прокурор Татышлинского района Фидан Янгуразов провел встречу с работниками компании, на которой присутствовало более 100 человек. По поручению прокурора республики он зарегистрировал обращения работников. «Прокуратурой Татышлинского района проводится проверка по видеоролику, размещенному в сети Интернет, о нарушении трудовых прав работников ООО «Региональная строительная компания»»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. «Обращения поступили от 106 работников»,— отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Сумму задолженности в надзорном ведомстве не назвали.

По данным Rusprofile, ООО «РСК» (правопредшественник — ООО «АБЗ») зарегистрировано в июне 2014 года, занимается строительством автомобильных дорог. Уставный капитал компании — 1 млн руб. Учредителями выступают Ольга Сакун и — через ООО «Филин» — Александр Исаев. В 2023 году выручка РСК составила 46 млрд руб., чистая прибыль — 797 млн руб.

На рассмотрении арбитражного суда Москвы находятся поданные начиная с октября этого года заявления о признании РСК банкротом. Инициаторами процедуры выступили ООО «Компания Ростовский торгово-экономический союз юг», ООО «Дизаль-трейд», ООО «Битунова» и ООО «Про фактор». Суммы задолженности в материалах суда не указаны, заседание по делу назначено на 11 декабря.

Строительство участка Дюртюли — Ачит началось в январе 2023 года, ввод в строй намечен на лето 2025 года. Общая протяженность дороги составит 275 км, она проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В Башкирии дорога проложена через Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы, протяженность — 140 км. Общая стоимость строительства трассы М-12 на территории Башкирии в марте прошлого года оценивалась «Автодором» в 128 млрд руб.

За неделю до обращения вахтовиков вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о завершающей стадии работ по возведению самого большого сооружения на участке — моста через реку Белую протяженностью 813 м.

«Новая дорога от города Дюртюли до поселка Ачит протяженностью 275 км станет частью продолжения скоростной трассы М-12 „Восток“ до Екатеринбурга и позволит обеспечить быстрое, комфортное и безопасное передвижение россиян, увеличить грузопоток, открыть перспективы для развития внутреннего туризма и создать условия для запуска новых инвестиционных проектов», — отмечал господин Хуснуллин.

Связаться с РСК вчера не удалось — телефон компании был заблокирован.

В пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что РСК выполняет работы на участке 90–130 км М-12 по договору субподряда.

«Со стороны заказчика Государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и генерального подрядчика ООО „СК «Автодор»“ финансовые обязательства по отношению к ООО „РСК“ полностью выполнены. Со стороны Заказчика и генерального подрядчика были приняты исчерпывающие меры для безусловного исполнения обязательств по вышеуказанным договорам, в том числе в достаточном объеме произведено авансирование объекта. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в настоящее время силами ООО „СК «Автодор»“ в полной мере продолжаются работы на участке в Башкирии, чтобы сдать объект в 2025 году»,— подчеркнули в компании.

Наталья Балыкова