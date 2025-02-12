В Россельхозцентре прокомментировали ситуацию с мышами в Абинском районе

Специалисты Россельхозцентра по Краснодарскому краю провели в Абинском районе обследования на заселенность полей мышевидными грызунами. На отдельных участках выявлено заселение грызунами с единичной численностью, отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхозцентр по Краснодарскому краю Фото: Россельхозцентр по Краснодарскому краю

Обследования проводили на площади более 2 тыс. га. Из них озимых колосовых 1,4 тыс. га.

В целом по итогам обследования специалисты заключили, что численность грызунов ниже уровня прошлого года. При этом к весне в популяции грызунов прогнозируют подъем численности.

«Поэтому аграриям рекомендовано обследовать свои сельхозугодия, выявить заселенные участки и при необходимости провести истребительные мероприятия, соблюдая регламенты применения родентицидов и технику безопасности. Обработки завершить до конца марта»,— посоветовали в кубанском Россельхозцентре.

Татьяна Ручкина