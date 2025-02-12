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Коммерсантъ FM
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Время собирать Савельева

Вину экс-сенатора признали сообщники и прокуроры

Как стало известно “Ъ”, закончены основные следственные действия по уголовному делу в отношении экс-сенатора Дмитрия Савельева. Два соучастника готовившегося по его заказу убийства бывшего делового партнера полностью признали свою вину, дав показания на организатора преступления. В свою очередь, Генпрокуратура настаивает на том, что бывший член Совета федерации должен быть привлечен и к уголовной ответственности за растрату в особо крупном размере.

У силовиков все больше вопросов к экс-сенатору Савельеву (слева)

У силовиков все больше вопросов к экс-сенатору Савельеву (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

У силовиков все больше вопросов к экс-сенатору Савельеву (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Следователи управления по расследованию преступлений прошлых лет ГСУ СКР предъявили Дмитрию Савельеву и его предполагаемым соучастникам — ветерану войны в Афганистане Юрию Нефедову и тульскому авторитету Сергею Дюкову (Дюк) — обвинение в приготовлении и подстрекательстве к убийству по найму (ст. 105 УК). По версии следствия, будучи недовольным тем, что его бывшему партнеру по бизнесу Сергею Ионову в 2022 году Пресненский райсуд за хищение назначил всего два с половиной года, тогдашний член Совета федерации Савельев решил ликвидировать его прямо в колонии в Калужской области, где растратчик отбывал срок.

Заказ Дмитрий Савельев, полагает следствие, доверил своему бывшему сослуживцу по Афганистану (сенатор за участие в боевых действиях в ДРА отмечен двумя медалями «За отвагу») Юрию Нефедову, выделив на акцию $100 тыс.

Господин Нефедов, забрав за посредничество половину суммы, попросил своего родственника неоднократно судимого Сергея Дюкова найти исполнителя. Пользовавшемуся авторитетом в определенной среде Дюку выплатили аванс в $5 тыс., пообещав оставшиеся деньги после смерти господина Ионова.

Чем известен сенатор Дмитрий Савельев

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На роль киллера подписался бывший сотрудник ФСИН, сообщивший о криминальном предложении в ФСБ. Все его дальнейшие встречи с фигурантами записывались оперативниками. В итоге он предоставил посреднику материалы, подтверждающие смерть Сергея Ионова.

Юрия Нефедова задержали в марте прошлого года при передаче $45 тыс. представителю ФСИН. В августе того же года в Совете федерации взяли Дмитрия Савельева — для этого сенаторы, удовлетворив представление генпрокурора Игоря Краснова, лишили его неприкосновенности. Вслед за ними решением Басманного суда в СИЗО был отправлен и Дюк.

Интересно, что на первоначальном этапе следствия господа Савельев и Нефедов отрицали свою вину, а Сергей Дюков признавал ее частично.

Однако потом Юрий Нефедов (полученные деньги он положил на счет в ВТБ, где их и арестовали) и Сергей Дюков признали ее полностью, ходатайствовав перед Генпрокуратурой о заключении с ними досудебных соглашений о сотрудничестве. Таким образом, их уголовные преследования должны быть выделены из дела экс-сенатора, а материалы переданы в суд для рассмотрения в особом порядке, гарантирующем минимальные сроки. Дмитрия Савельева, если схема сохранится, будут судить в обычном режиме, а его сообщники выступят на процессе свидетелями обвинения.

Пока же, сообщил “Ъ” источник, близкий к следствию, стороны знакомятся с материалами уголовного дела. Их немного, поэтому уже в марте первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин должен будет утвердить обвинение.

Вместе с тем в СКР находится еще одно уголовное дело, связанное с Дмитрием Савельевым и принадлежавшей ему строительной компанией «Спецстройсервис».

Изначально обвинение в выводе более 100 млн руб. (ст. 160 УК) из «Спецстройсервиса» было предъявлено его бывшему партнеру Сирину Бадрутдинову. Однако, изучив материалы дела, Генеральная прокуратура РФ указала, что обвинение Сирина Бадрутдинова в хищении средств компании не соответствует закону и противоречит собранным доказательствам, а материалы дела указывают на противоправную деятельность бывшего сенатора Савельева, в чьих интересах в 2018–2019 годах и могли выводиться средства. Учитывая это, в настоящее время СКР проводит дополнительное расследование этих обстоятельств.

Николай Сергеев

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