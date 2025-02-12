Reuters: президент Египта может отказаться от визита в США и встречи с Трампом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не полетит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, если на повестке двусторонних переговоров будет вопрос о переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности Египта.

1 января президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, которые инициировал американский лидер. Как позже сообщили в канцелярии египетского президента, в ходе беседы Дональд Трамп пригласил египетского коллегу посетить Вашингтон с официальным визитом и провести встречу в Белом доме.

В конце января Дональд Трамп выступил с предложением «просто очистить» сектор Газа и принудительно переселить палестинцев в Иорданию и Египет. Инициативу американского лидера осудили в Египте и еще четырех арабских странах. Господин ас-Сиси сравнил ее с принудительной депортацией с «актом угнетения» и указывал на необходимость предоставления палестинцам собственной государственности.

9 февраля в канцелярии египетского лидера сообщили, что за последние несколько дней глава МИД Египта за последние несколько дней министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати провел серию телефонных разговоров с несколькими арабскими коллегами, в которых призывал партнеров «активизировать региональные усилия с целью сорвать планы США о перемещении палестинского народа».

Подробнее об инициативе Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».

Анастасия Домбицкая