Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в 2024 году. Объемы кредитования МСБ в 2024 году выросли практически в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом – до 73,1 млрд рублей, кредитный портфель увеличился в 1,2 раза – до 32 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»