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В омском горсовете выступили против высотной застройки исторического центра

Архитекторы и депутаты профильного комитета горсовета Омска выступили против возведения многоквартирных домов в историческом центре города. Об этом сообщила пресс-служба муниципального парламента по итогам заседания комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 12 февраля.

Члены комитета рассмотрели вопрос о концепции пространственно-планировочного решения территории, ограниченной ул. Петра Некрасова и Партизанской, а также берегом Иртыша и Воскресенским сквером. В своем докладе приглашенный на заседание председатель правления областного отделения Союза архитекторов России Андрей Седачев отметил, что в микрорайоне нет мест в школе и детсада, инженерные коммуникации перегружены, а на участке находится объект культурного наследия. В связи с этим архитекторы предложили изменить статус территории с «зоны исторической застройки с возможностью размещения жилой застройки средней этажности» на «зону исторической застройки».

Как сообщил председатель комитета Дмитрий Лицкевич, депутаты также высказались за сохранение исторической застройки. Их позиция будет доведена до мэрии и министерства культуры Омской области.

Валерий Лавский

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