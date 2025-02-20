Ключевая подставка

В 2024 году на фоне роста ключевой ставки в Черноземье заметно снизилось ипотечное кредитование, замедлилась выдача потребительских и автокредитов, следует из данных Центробанка РФ. Бизнес вынужден сворачивать новые проекты, а предприниматели, которые не пользуются кредитованием, жалуются на снижение покупательной способности клиентов. Представители компаний признаются, что, стремясь свести концы с концами, вынуждены повышать цены, перекладывая издержки на потребителей, и это ставит под вопрос эффективность стратегии ЦБ по снижению инфляции через рост ставки.

Не все предприниматели довольны мерами Центробанка по борьбе с инфляцией

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В 2024 году ключевая ставка Банка России повышалась четырежды, в итоге увеличившись на 6%. В январе она выросла с 15 до 16%, в августе — до 18%, в сентябре — до 19%, а в октябре — до 21%. Guide на основе данных, предоставленных воронежским отделением Центробанка, выяснил, как на фоне роста ключевой ставки менялась динамика кредитования в Черноземье.

За 2024 год во всех регионах замедлились выдачи потребительских кредитов. В ЦБ отмечают, что в начале и середине года наблюдался рост, опережающий темпы 2023 года. Однако с четвертого квартала потребкредитование стало охлаждаться «под влиянием высоких процентных ставок» и макропруденциальных мер ЦБ, которые ограничивают оформление новых рискованных ссуд. Так, с января по сентябрь в Черноземье в целом выдачи были на 29% больше, чем за тот же период предыдущего года. А уже в четвертом квартале они оказались на 11% меньше. Всего в прошлом году жители оформили потребкредитов на 937,7 млрд руб., что почти на 16% меньше (790,8 млрд годом ранее). Кредитный портфель по ним к концу 2024 года составил 282,6 млрд — на 2,9% больше.

При этом автокредитование в Черноземье в прошлом году выросло почти вдвое по сравнению 2023 годом — банки выдали таких кредитов на 10,5 млрд руб. против 57,7 млрд.

На долю этого сегмента пришлось 11% от общего объема потребкредитов в Черноземье. В обзоре ЦБ динамику связали с тем, что в начале прошлого года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года. После его увеличения рынок стал замедляться: если по итогам первых трех кварталов объемы кредитов на покупку автомобилей вдвое превышали тот же период 2023 года, то по итогам четвертого квартала выдачи снизились на 3%.

Гендиректор ООО «Аврораавто» (официальный партнер отвечающего за российские активы Mercedes-Benz АО «МБ Рус» и официальный дилер Avatr в Воронеже) Тимур Бекаури отмечает, что рост ставки повлиял в том числе и на рынок автопродаж, «включая сегмент премиум-автомобилей». «Для наших клиентов, которые часто прибегают к кредитным и лизинговым программам для финансирования покупки, повышение ставок сделало кредиты более дорогими, что могло повлиять на темпы принятия решения о покупке. Конечно, есть трудности — увеличение стоимости кредитных программ и потенциальное снижение покупательной способности на фоне инфляции и повышения финансовых издержек. Однако мы не только адаптировались, но и приняли важное стратегическое решение — получение дилерства нового бренда Avatr»,— рассказал господин Бекаури.

Наиболее заметно рост ключевой ставки сказался на ипотечном кредитовании — в Черноземье и стране в целом. В 2024 году жители макрорегиона оформили ипотек на 188,4 млрд руб.— на 36% меньше, чем в 2023 году (296 млрд). В ЦБ пояснили, что годом ранее на рынке наблюдался «сильный перегрев» из-за безадресных льготных госпрограмм. Падение объемов выдачи ипотек произошло во втором полугодии после того, как завершились массовая «Льготная ипотека» и ужесточились условия «Семейной ипотеки».

«Спрос на ипотеку должен меняться так, чтобы не приводить к таким темпам роста цен на жилье, которое мы наблюдали после появления льготных программ, а сами меры поддержки должны быть более адресными, например семейная ипотека. Безадресные льготные программы перераспределили спрос по времени»,— рассказал начальник экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Коршунов. По его прогнозу, объемы будут возвращаться на те уровни, где были бы, если бы не было массовой льготной ипотеки. При этом, добавил он, подрядчики могут перенаправить свои ресурсы на строительство других, «более востребованных объектов», например индивидуального жилья или коммерческой недвижимости.

Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков отметил, что рост ключевой ставки «безусловно, негативно повлиял» на ведение бизнеса: «Стоимость заемных средств намного выросла. Очень многие люди, потенциальные клиенты, вывели деньги из хозяйственного оборота и перевели их на депозиты. Мало какой бизнес сейчас способен давать такую рентабельность, какую дает хранение средств на счетах в банке. Ипотечное кредитование, как только пошел рост ключевой ставки, упало естественным образом в три-четыре раза. Уменьшилось число клиентов, готовых брать ипотеку под существующие проценты, хотя такие люди по-прежнему есть. Экономическая активность также снизилась».

По его наблюдениям, сложности возникли у всего рынка: «Хотя сейчас наблюдаю, что рост ставок в банках замедляется. На фоне этого недвижимость выступает надежным инструментом, и некоторые предпочитают вкладываться в нее, несмотря на то что это несколько консервативно». «Сейчас объемы закладки новых проектов падают. Я думаю, что в 2026–2027 годах начнется существенный рост спроса на недвижимость. Мы же пока придерживаемся планов, которые наметили»,— заключил девелопер.

«Калитка захлопнулась»

Итоговых данных по кредитованию бизнеса пока нет. Они будут обнародованы в середине февраля, пояснили Guide в ЦБ. Данные за девять месяцев говорят о росте корпоративного кредитования: компании Черноземья привлекли 1,4 трлн руб.— на 7% больше, чем годом ранее (1,3 трлн). Чаще всего за кредитами обращались организации торговли и аграрные предприятия, при этом в половине регионов в агропромышленном комплексе отмечалось снижение кредитования.

Из-за недоступности кредитов свои планы пришлось скорректировать многим аграриям. В сложившейся ситуации бизнесу, как правило, приходится рассчитывать на собственные ресурсы.

«В последнее время мы занялись садоводством, и нам нужно фруктохранилище,— рассказал гендиректор растениеводческого ООО “Нива” из Эртильского района Воронежской области Николай Слаук.— Это огромные вложения, за свои средства мы его не построим. А поскольку ставки по кредитам высокие, нам придется остановить строительство. Мы попали в тупик. В зерновом хозяйстве еще справляется старая техника, меняем запчасти — на грани фола. Но сад у нас 60 га: в прошлом году яблок было немного, в этом ждем большой урожай. Без хранилища яблоки пропадут».

По словам управляющего партнера воронежского ООО «ТМК-Сервис» (производитель гренок «Дон Крутон») Алексея Коростелева, на коне будут те, у кого есть собственные средства для реинвестиций и развития производства, ведь кредитный инструмент больше недоступен — «калитка захлопнулась», а закредитованные компании, напротив, оказались в очень уязвимом положении. «К счастью, наша компания кредитное бремя не несет, и это определенное преимущество на фоне общей неблагоприятной ситуации»,— добавил он.

Вместе с тем господин Коростелев отметил снижение покупательной способности: «И, наверное, это самое тревожное. Люди вынуждены корректировать свою потребительскую корзину. Да, мы наблюдаем заметный рост зарплат, но он не покрывает рост цен на товары. Конечно, продажи продуктов питания будут падать в последнюю очередь. Но питаться тоже можно по-разному».

Предприниматель Владимир Бабаев из воронежского Острогожска (бренд «Бабаевские колбасы»), тоже старается не использовать заемные средства. «Конечно, расширение бизнеса сегодня — большая проблема. Инфляция, в том числе на стройматериалы, коснулась всех. Но, даже если материалы подорожали, стройка будет продолжаться, пусть и продлится на год дольше. И строить можно только за свои средства, ставка по банковскому кредиту — примерно 30%. На таких условиях кредитоваться не будет никто — должен быть сумасшедший проект с 50-процентной нормой прибыли. Сейчас нужно внимательно смотреть по сторонам, подтягивать слабые места, но не бросаться в новые проекты. Все наши планы сводятся к тому, чтобы удержаться на плаву с нынешним оборудованием»,— отметил он.

Однако, по мнению господина Бабаева, угрожать этой консервативной стратегии могут изменения в ветеринарном и санитарном законодательстве: «Вот заставят каким-то особенным образом упаковывать продукцию, например веревочку завязывать бантиком, и придется искать нужные аппараты».

Сокращение покупательной способности констатировал и гендиректор воронежской розничной сети «Центрторг» Сергей Кастрюлев. При этом, подчеркнул он, компания не пользуется кредитами. «Люди переходят на другие виды продуктов,— рассказал господин Кастрюлев.— Тем не менее мы не собираемся пересматривать планы развития. Происходящие изменения не фатальны для бизнеса, но тяжелы».

Липецкий девелопер Владимир Чеботарев (специализируется на коммерческой недвижимости) настроен более пессимистично. По его мнению, из-за высокой ключевой ставки приостановили свое развитие 90% компаний ритейла, так как 70–80% участников рынка развивались на кредитные деньги, «которые сегодня очень дороги». «В принципе, ЦБ этого и добивается, предполагая, что спад коммерческой активности приведет к уменьшению инфляции. Но для развития бизнеса от высокой ставки нет ничего хорошего, это очевидно. Кто будет брать кредиты под 30%? И ведь одновременно ЦБ подмораживает не только торговлю, но и другие отрасли, например строительство. Мы давно развиваемся не на кредитные деньги, но на нас повлияло снижение наполняемости площадей, сказываются трудности наших арендаторов»,— отметил он.

Ставка почти по любым кредитам приближается к непомерным для многих 30%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост ставки сказался не только на малом и среднем бизнесе. «Конечно, деньги очень дорогие, и это не позволяет развиваться в полный рост. Поэтому более рисковые по окупаемости проекты мы отложили до лучших времен»,— поделился гендиректор одного из крупнейших производителей питания «Эфко» с активами в Черноземье Евгений Ляшенко, не уточнив, впрочем, о каких именно проектах идет речь. Он добавил, что приходится повышать цены: «Мы вынуждены перекладывать проценты на потребителей, иначе будет убыток».

Дорогие деньги могут помешать и модернизации промышленности. По словам управляющего воронежской ГК «Бормаш» (специализируется на проектировании, производстве, шефмонтаже и обслуживании аппаратов воздушного охлаждения, кожухотрубчатых теплообменников, емкостного, колонного и фильтрационного оборудования) Сергея Синюкова, процесс развития предприятия будет приостановлен. «Не будет никаких закупок нового оборудования и техники — при такой процентной ставке это просто нереально. Все программы развития в этом году мы, скорее всего, будем тормозить. Примем кризисную программу: будем только ремонтировать то, что необходимо. Планы расширения производства пересмотрены. Не будем двигаться ни вперед, ни назад — пока стоим на месте».

При этом планы у ГК были масштабные: в самом конце прошлого года Сергей Синюков анонсировал модернизацию двух предприятий за 1,3 млрд руб.: 720 млн ГК собиралась вложить в Грибановский машиностроительный завод, 580 млн — направить на перевооружение производства в селе Пески Поворинского района. Полную модернизацию предполагалось завершить к 2027 году, но значительные результаты ожидались уже в этом.

Юрий Голубь, Егор Якимов